Was meint Herrn Habsburg in seinem Leserbrief mit dem "Gelegenheitsfahrplan" der Autobusse und Obusse der Stadt Salzburg konkret? Ich nütze seit Jahren täglich die Stadt- und Landöffis und konnte diesen besagten Fahrplan noch nie feststellen.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Bufahrerinnen (es werden immer mehr!) und Busfahrer, dass sie mich jeden Tag an mein Ziel bringen. Ein Schlusswort: Sag ja zum Klimaticket und den Öffis!



Martina Kapeller, 5400 Hallein