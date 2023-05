Busfahrplan sollte verbessert werden

Viele Menschen fahren unter Zeitdruck in die Arbeit oder zur Schule. Da die Taktfrequenz der Busse reduziert wurde, braucht man sehr lange, um eine gewisse Strecke zu bewältigen. Ich nehme als Beispiel die Fahrt vom Hauptbahnhof in die Gaisbergstraße. Die Linie 6 fährt im 15-Minuten-Takt. Was ist das Problem?

Wenn man am Hauptbahnhof mit dem Zug ankommt und einen früheren Bus nimmt, z. B. Linie 3, kommt es beim Umsteigen zu langen Verzögerungen, denn die Anschlüsse funktionieren nicht. Wenn der 6er und der 10er dieselbe Strecke fahren, warum müssen sie dann fast gleichzeitig fahren?

Hinzu kommt, dass Busse öfter zu früh abfahren. Also wird es immer schwieriger, einen Bus zu erwischen. Fährt dieser zu früh und erwischt man ihn nicht, muss man oft unnötig lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Hiermit möchte ich auf den Busfahrplan aufmerksam machen und um eine dringende Erneuerung bitten.



Nora Amadea Bernardi, (12 Jahre)5143 Feldkirchen