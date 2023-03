Buslinie 11 kommt nach 22 Jahren

Ich freue mich, dass nun die bereits 2001 von mir vorgeschlagene und vom - mittlerweile von der Salzburg AG abgeschafften - Fahrgastbeirat geforderte Tangentiallinie kommt, die Salzburgs Süden hinter dem Mönchsberg vorbei mit Lehen und Liefering verbindet. Die Linie 11 bindet das Lepi, das Akademische Gymnasium, das LKH und das Seniorenheim Nonntal wesentlich besser als bisher an, ebenso Neubau-Wohngebiete wie Paradiesgarten oder Riedenburgkaserne. Vor allem verkürzt sie den Weg von den südlichen Stadtteilen Alpenstraße, Nonntal, Morzg und Gneis sowie Anif, Grödig, Niederalm und Rif in die nördlichen und westlichen Regionen der Stadt, weil der Umweg über Altstadt oder Bahnhof entfällt. Dass dafür kein Bedarf ist, kann niemand behaupten, der das ganztägig starke Auto-Aufkommen in Sinnhubstraße und Fürstenallee kennt.



Peter Kemptner, 5020 Salzburg