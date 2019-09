Buslinie 150 - fast tägliches Ärgernis

Freitag, 13. 9. 2019, der Bus der Buslinie 150 fährt in Koppl- Sperrbrücke um 18.34 Uhr einfach durch. Es stehen drei Jugendliche bei der Bushaltestelle und warten darauf, dass der Bus sie in die Stadt mitnimmt. Leider ist dies nicht möglich, der Bus ist komplett überfüllt (mit Touristen)! So - alle drei Jugendlichen haben eigentlich eine Super s'Cool Card. Kosten dafür 96 Euro. Toll, ein Schnäppchen, man kann im ganzen Bundesland Salzburg damit fahren, nur von Koppl nach Salzburg nicht, weil der Bus ständig überfüllt ist. Die einzige Möglichkeit ist, eine halbe oder eine ganze Stunde auf den nächsten Bus zu warten. Können die Jugendlichen ja auch, sie haben bestimmt nichts vor! Wieder einmal fährt ein Elternteil die Kinder in die Stadt.

Es ist wirklich traurig.

Gerade vor ein paar Tagen in der Zeitung zu lesen, die SPÖ möchte die ganze Stadt Salzburg zur Kurzparkzone machen und wie wichtig es ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Schön, wie soll man öffentliche Verkehrsmittel benützen, wenn man sie nicht benützen kann? Ständig kommt man zu spät, oder der Bus kommt zu spät, oder gar nicht, oder er kann einen einfach nicht mitnehmen!

Liebe Damen und Herren der Politik von Salzburg (Stadt und Land) : Sie sind hier gefragt - fahren Sie doch einmal mit der Buslinie 150, nicht nur einmal, sondern täglich, vielleicht auch ein ganzes Jahr. Ich möchte wissen, ob Sie dann noch groß reden "benützen Sie die öffentliche Verkehrsmittel". Es ist hier echt Handlungsbedarf angesagt.





Katharina Windhagauer, 5321 Koppl