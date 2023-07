Busverbesserungen in der Stadt Salzburg

Mit dem 15-Minuten-Takt beim Obus sind im Vergleich zum 10-Minuten-Takt wahrscheinlich so viele Obusse abgestellt worden, wie für einen elektrischen Betrieb der Linien 25 und 27 fehlen, wenn die Stadt die Fahrleitungslücken für die Salzburg AG ergänzt und bezahlt. Die stark frequentierten Obuslinien 3, 4 und 7 sollten für eine Verbesserung der Kapazität auf Doppelgelenk-Obusse, deren Investitionsdifferenz zu Gelenkobussen bei ca. 0,3 Mill. Euro/Bus liegt, umgestellt werden. Die Betriebskosten ändern sich kaum und die fehlende Investition in die Fahrleitung ist einmalig. Damit werden entgegen den SPÖ-Vorschlägen im Landtag vom 5. Juli 2023, (Streichung S-Link, Verbesserungen bei den Regionalbussen und 5-Minuten-Obustakt in der Stadt) keine Luftschlösser mit Bussen gebaut, die zu einer Verdoppelung von Fahrzeugen, Personal samt fehlenden Betriebshöfen und Straßenraum als wirkliche Geldverschwendung führen. Auch für den Klimaschutz wäre die Wiedereinführung des 10-Minuten-Taktes in der Stadt ein Schritt in die richtige Richtung um zumindest den Status Quo zu verbessern und sollte bei den Budgetüberschüssen der Stadt kein Problem sein.

Ist es der Politik nicht klar, dass sie nur die Wahl hat, entweder in öffentliche elektrische Infrastruktur oder in Klimastrafen in nicht unbeträchtlicher Höhe ohne Nutzen für die Allgemeinheit zu investieren? Es wäre eine Wohltat für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Mitbürger sowie für Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer. Erst mit dem S-Link als regionales Eisenbahnnetz auf den Strecken von ÖBB und SLB in und durch die Stadt Salzburg wird ein Quantensprung für den ÖPNV möglich. Auch wenn die Stadt Salzburg die Aufgabe ÖPNV an die Salzburg AG delegiert hat, so ist sie trotzdem Aufgabenträger gem. ÖPNRV-G und es bleibt ihr darüber hinaus unbenommen, ihren Willen zu einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs für die Bürger in der Stadt im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei der Salzburg AG zu bestellen und zu bezahlen. Es wäre höchst an der Zeit, dass SPÖ KV Egger-Kranzinger und seine Verkehrssprecherin Dr. Klausner ihren eingeschlagenen Weg schnellst möglich überdenken.



Mag. Georg Fuchshuber, 5020 Salzburg