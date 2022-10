Das Budget explodiert, ist in den SN zu lesen. Ich frage mich, wie meine Nachkommen das schaffen wollen. Sie plagen sich jetzt schon, die Abgaben für meine Pension zusammenzubekommen. Zu beneiden sind meine Enkel nicht.

Während meine Generation nach der Schule den Ranzen in die Ecke knallte und den Rest des Tages in der Natur umhertollen konnte, sind heutige Schüler m.o.w. ganztags mit dem Wissenserwerb beschäftigt. Bleibt ein wenig Zeit, entspannt man sich an einem Bildschirm, wird kurzsichtig und übergewichtig. Eher durch Zufall existiert in Liefering hinter dem Messezentrum noch ein Rest Au. Manchmal spazieren wir umher im Paradies unserer Kindheit und sind beruhigt, wie viele Jugendliche auch heute noch begeistert im Dickicht umherstreifen und gar einen BMX-Parcours geschaffen haben, wo sie ihre Kondition und Geschicklichkeit optimieren. Damit soll jetzt Schluss sein, wenn man Gerüchten glauben soll. Über eine breite Diskussion zu dieser Problematik würden ich mich freuen - bevor sich irgendwer in einen Justamentstandpunkt verrennt.

Dr. Wolfram Nobis, gewesener Hausarzt in Liefering süd5020 Salzburg