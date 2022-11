Danke für den Ausbau der Öffis auf dem Land

Auf dem Land gibt es was zum Feiern. Walserberg und Käferheim werden ab 11. Dezember ganzwöchig und ganztägig mit der neuen Linie 181 schnell an die Landeshauptstadt angebunden. Werktags gibt's einen schönen 30-Minuten-Takt, abends wird stündlich eine Fahrt angeboten. Super, dann kann ich als bekennender Öffi-Nutzer im Salzburg-Urlaub mit Aufenthalt in Käferheim endlich das Auto stehen lassen und direkt mit dem Bus in die Stadt fahren, ohne zuerst in Walserfeld einen der spärlichen Parkplätze zu ergattern. Der erste 181er geht sogar schon um 5 Uhr und ist so zeitig am Hauptbahnhof, dass das eine echte Bereicherung auch für Umsteiger zum Regional- und Fernverkehr ist.

Mit elf Minuten Umsteigezeit beim Walser Gemeindeamt zur neuen Linie 36 gelangt man von Käferheim sogar zum Europark ganz ohne Auto in 30 Minuten. Oder von Walserfeld bis Europark in sieben Minuten, das ist echt top! Für beide Linien wurde mit Albus auch ein verlässlicher Linienbetreiber gefunden.

Und wer es nicht weiß, bei den Wochen- und Monatskarten für "My Regio Stadt Salzburg" sind die beiden neuen Linien schon mit dabei, also ist kein Cent extra zu bezahlen. Ich brauche mein Auto dann nur noch zur Fahrt in den Urlaub und zurück, aber nicht mehr, um in Salzburg mobil zu sein. Jedes Auto weniger auf der Straße hilft der Umwelt.

Danke Stefan Schnöll, dass der Ausbau der Öffis auf dem Land so hervorragend funktioniert. Ich wünsche mir viele Fahrgäste, damit das Angebot auch über das Jahr 2023 hinaus erhalten bleiben kann.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen