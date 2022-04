Freifahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Freitag: Es ist ja nett von Politik und Verkehrsverbund, den Faden von "Fridays for Future" aufzugreifen. Besser investiert wäre das Geld aber in Angebotsverbesserungen.

Solange man auf dem Land nicht per Bahn und Bus von Training oder Musikprobe heim kommt und Ausflugsziele am Wochenende damit nicht erreichbar sind, wird sich am Mobilitätsverhalten der Menschen kaum etwas ändern.



Peter Kemptner, 5020 Salzburg