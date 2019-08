Das Bundesheer braucht mehr Geld

Seit langen wird um die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres diskutiert und von den zuständigen Militärkommandanten auch nicht mit Kritik zurückgehalten. Ich glaube, es wäre höchst an der Zeit, dass sich die Politik entscheidet, ob es ein Bundesheer weiter hin dahin siechen lässt, oder entsprechende Mittel für die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres bereitstellt.

Für die Bevölkerung ist die Landesverteidigung wohl nachrangig, vorrangig sind die Hilfseinsätze bei Katastrophen. Gerade jetzt zeigt es sich in Rußbach wie notwendig die Hilfe der Pioniere ist, um in kürzester Zeit eine weggerissene Brücke provisorisch wieder her zu stellen. Die betroffene Bevölkerung, die weite Umwege in Kauf nehmen muss, ist für jeden Tag dankbar, wenn so bald als möglich die Bundesstraße wieder befahrbar wird.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg