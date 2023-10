Der S-Link sollte oberirdisch geführt werden

Ich befürworte zu 100% den öffentlichen Verkehr. Früher war ich für die ÖBB Immobilien im Bundesland Salzburg zuständig und habe damals die Tieferlegung der Lokalbahn hautnah miterlebt.

Die S-Link würde, so wie damals die Tieferlegung der Lokalbahn, mit Bohrpfählen bis auf tragfähigem Grund und dann in offener Bauweise errichtet werden. Da wir in Salzburg bis teilweise 20 m Tiefe den berüchtigten Seeton haben, ist trotz Aussteifung der Bohrpfähle mit teilweise großen Setzungen zu rechnen. Der Salzburger Hauptbahnhof hat sich daraufhin vor der Lokalbahn um sieben Zentimeter "verneigt". Dadurch entstehen meist unkalkulierbare extrem hohe Kosten.

Die Politik soll den Mut haben, den Individualverkehr aus der Stadt zu verbannen, dann könnte die S-Link oberirdisch geführt werden. Weiterer Vorteil wäre, dass bei einer oberirdischen Führung bedarfsorientierte Haltestellen errichten werden könnten und nicht, wie bei der unterirdischen Variante, nur alle paar km ein Ausstieg möglich wäre.

Man könnte Milliarden sparen und die Stadt hätte auch noch Geld für andere Bauten.

Ing. Walter Kaiser, 5440 Golling