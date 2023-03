Der S-Link ist eine zukunftsorientierte Investition

Die Art, wie Herr Kocher in seinem Leserbrief ("Der S-Link ist eine Fehlinvestition") mit Fachleuten der S-Link umgeht, nötigt mich, darauf Stellung zu nehmen. Auch ich war jahrzehntelang beruflich mit dem Stadtverkehr eng verknüpft und habe mit viel Interesse die Tätigkeiten im Verkehrsbereich verfolgt. Zudem wohne ich sehr nahe am Hauptbahnhof und weiß, was sich hier täglich an den Busbahnsteigen abspielt.

In dem von Herrn Kocher angeprangerten Hausverstand hat er sehr wichtige Fakten nicht berücksichtigt. Ein Hauptpunkt sind die von Norden am Morgen ankommenden sehr vollen Züge, deren Passagiere zum Busterminal stürmen, um dort Busse für die Weiterfahrt abzuwarten. Durch den großen Andrang kommt es hier öfter auch zu gefährlichen Situationen. Würde hier die Bahn zumindest bis zum Mirabellplatz oder noch besser bis zum Schulzentrum Nonntal weiterfahren, käme es zu einer sehr notwendigen Entflechtung.

Ein weiterer sehr wichtiger Schritt wäre die Aufnahme der Tourismus-Busgäste im Gebiet von Bergheim oder Anthering, wodurch der Busterminal in der Paris-Lodron-Straße überflüssig wäre. Da diese Busse zum Abstellen immer wieder zum Knoten Nord fahren müssen, wäre das auch eine Entlastung des Verkehrsstromes und hätte dadurch auch eine nicht unbedeutende Schadstoffminderung in unserer Stadt zur Folge.

Was den Busverkehr betrifft, so bin ich selbst äußerst gerne mit diesem Verkehrsmittel unterwegs. Wir müssen aber auch so ehrlich sein, dass es kein Vergnügen ist, auf unseren großteils holprigen Straßen mit den Bussen unterwegs zu sein. Grundsätzlich finde ich unseren Stadtverkehr, mit einigen Ausnahmen, immer noch als Herzeigebetrieb. Es lässt sich nicht leugnen, eine Bahn ist eben eine Bahn ohne Ampeln und Kreuzungen und kommt dadurch wesentlich schneller und bequemer voran. Ein gutes Beispiel ist die S-Bahn Richtung Freilassing zum Europark oder ins Stadion. Wer würde heute noch die S 1 von Lamprechtshausen/Oberndorf in Frage stellen?

In dem zitierten Hausverstand darf man auch die Wertschöpfung beim Bau der Bahn nicht außer Acht lassen! Dazu kommen die Gelder vom Bund, die endlich auch einmal dem Verkehr unserer Stadt zugutekommen sollen. Wenn es auch für Stadt und Land Salzburg nicht einfach ist, die hier nötigen Mittel aufzubringen, so bin ich überzeugt, dass es sich mit der S-Link um eine gute zukunftsorientierte Investition handelt.



Alois Hammerl, 5020 Salzburg