Der S-Link wird für Pendler gebraucht

Tut mir leid, liebe Stadtsalzburger/-innen, aber der S-Link ist keine U-Bahn in der Stadt für euch! Der S-Link wird für die Ein- und Auspendler gebraucht. Er macht es attraktiv für ca. 50.000 Ein- und Auspendler, vom Umland der Stadt Salzburg bzw. der Region mit öffentlichem Verkehr direkt von Nord und Süd klimaneutral in bzw. durch die Stadt zu kommen. Dann und nur dann reduziert sich der Autoverkehr auch in der Stadt. Deswegen ist der S-Link für die Region, die Verbindungen zwischen diesen und damit letztlich auch für die Stadt unbedingt notwendig.



FH-Prof. DI Hans-Georg Frantz MPBL, 8042 Graz