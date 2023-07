Die Altstadt braucht den S-Link

Große Aufregung um den immer größer werdenden Einkaufstempel am Rande der Stadt Salzburg. Allerdings, Hand aufs Herz: Wann waren Sie das letzte Mal in der Salzburger Innenstadt shoppen - und wo? Schaut man in die Innsbrucker Altstadt, so findet man beispielsweise über zehn (!) Sportgeschäfte oder mehr als sechs große Lebensmittelgeschäfte, vom Feinkostladen bis zum Diskonter. Auch ein großer Elektrohändler sowie Drogerie- und Haushaltswarenketten gibt es mitten in der Innenstadt.

Der große Unterschied scheint (auch) beim öffentlichen Verkehr zu liegen: Hat man die Straßenbahn in Innsbruck konsequent zu einer Stadtbahn ins Umland ausgebaut, zeigt sich in Salzburg seit Jahrzehnten ein konträres Bild. Da bewahrt man lieber das Unbewährte, ist mit sich beim Bummeln auf der Schranne zufrieden, unterschreibt am Stand derer, die dagegen sind, noch schnell gegen den S-Link und verschwindet dann in der Garage, um mit dem SUV schnell ins Shoppingcenter am Stadtrand zu fahren.

Der S-Link ist die letzte Chance für eine für alle funktionsfähige, lebenswerte Innenstadt, denn sonst verkommt sie allmählich zu einer "toten" Stadt, wie ein französischer Gast jetzt schon den Eindruck hatte.



Veronika Thaler, 6020 Innsbruck