Die Argumente müssen fundiert sein

Gratulation an Bürgermeister Harry Preuner von der ÖVP

und Vizebürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ. So stelle ich mir politische Diskussionen vor - sachlich und mit respektvollem Ton ohne persönliche Untergriffe (SN-Bericht vom 26. Juli). Als Sparmeister bekannt, ist Preuner trotzdem überzeugt, das Zig-Millionen-Projekt S-Link sei für die Stadt finanziell verkraftbar und eine sinnvolle Lösung der Verkehrsprobleme. Vize Auinger hat sich in anderen Städten mit U-Bahn-Baustellen informiert und daher große Zweifel, ob die Schätzungen halten und viele wichtige Vorhaben der Stadt dadurch ins Hintertreffen geraten. Und ob der S-Link die wirklich optimale Lösung für den städtischen Verkehr ist? Jedenfalls die Leserinnen und Leser dieses Beitrags erhalten nicht ein parteipolitisch eingefärbtes Wunschbild, sondern sachlich fundierte Argumente, um sich selbst eine Meinung bilden zu können.

Dennoch sind noch viele Fragen offen, obwohl schon viele Millionen in das ungewisse Projekt geflossen sind. Persönlich glaube ich nicht, dass der S-Link weniger privaten Verkehr in der Stadt bewirkt. Und der Ausgang der Bürgerbefragung, wie von ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll fest zugesagt, wird wohl auch spannend werden.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg