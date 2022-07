Die Geldtasche kehrte zurück

Vor etwa einer Woche passierte mir bei der Zugfahrt von Salzburg nach St. Johann im Pongau das Missgeschick, dass mir die Geldtasche aus der Hosentasche rutsche. Vor dem Umsteigen in den Bus nach Großarl bemerkte ich den Verlust und meldete dies dem Fahrdienstleiter vom Bahnhof St. Johann.

Dieser war überaus freundlich und meinte, nachdem er die Daten aufgenommen hatte, mit etwas Glück könnte ich die Geldtasche in ein paar Stunden wieder haben. Wir blieben per Telefon in Verbindung, und nach einer Stunde kam die Meldung, die Geldtasche wurde im Zug gefunden. Nach einer halben Stunde wurde mir mitgeteilt, die Geldtasche sei nun mit einem anderen Zug auf dem Weg nach St. Johann. Nach weniger als zwei Stunden konnte ich die Geldtasche von einer ebenfalls sehr freundlichen Zugbegleiterin in Empfang nehmen und meinen Ausflug nach Großarl fortsetzen.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank dem freundlichen ÖBB-Personal.





Leonhard Prommegger, 5020 Salzburg