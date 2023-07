Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Als ich davon hörte, dass Herr Preuner nicht mehr zum Bürgermeister kandidieren wird, sondern für die ÖVP Herr Dr. Kreibich, eine Person, die sich selbst mit der Eigenschaft von Hausverstand beschreibt, wird bei mir die Hoffnung auf eine vernünftige Verkehrslösung für Salzburg geweckt.

Seit Jahren gibt es eine Initiative RSB-Regionale Stadtbahn Salzburg, bei der sich über 50 Bürgermeister der Bundesländer Salzburg und Oberösterreich sowie des angrenzenden Berchtesgadener Landes zusammengefunden haben, um eine Gesamtlösung für den Nahverkehr in dieser Region ins Leben zu rufen. Es wurde mit Mitteln von Euregio eine Studie in Auftrag gegeben und deren Ergebnis leider nie in der Öffentlichkeit von politischer Seite vorgestellt und diskutiert. Es wurden Mittel von Euregio in Aussicht gestellt und viele Stadtpolitiker haben sich über das sogenannte "Karlsruher Modell" dort vor Ort informiert. Bürgermeister stellten Trassenreservierungen in Aussicht und es war ein vielversprechender Lösungsansatz.

Leider ließ das Ego eines Einzelnen - des damaligen Salzburger Bürgermeisters Heinz Schaden - eine Weiterverfolgung nicht zu. Zitat aus einem Interview mit dem "Standard" vom 23. 11. 201: Er lasse sich die städtische Verkehrspolitik nicht von den umliegenden Gemeinden vorschreiben. Es war keine sachliche Ablehnung gegen eine oberirdische Lösung, sondern die Sturheit und Überheblichkeit eines Einzelnen.

Grundsätzlich ist gegen den S-Link - sofern er technisch machbar ist - nichts einzuwenden. Der Pferdefuß ist allemal die Höhe der Kosten. Bei Verwirklichung des S-Link wird es in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit nicht möglich sein, dringend notwendige Verkehrsanbindungen ins Trumer Seengebiet, nach Mondsee, Bad Ischl etc. finanziell zu stemmen. Wir hinterlassen unseren Nachkommen einen Schuldenberg für ein Prestigeprojekt, das lediglich eine Ausweitung für bereits bestehende Verbindungen ist und keine dringend notwendigen Anbindungen von noch nicht eingebunden Gemeinden und Gebieten.

Ich glaube, dass Sie, Herr Dr. Kreibich, nicht nur eine zukunftsträchtigere Gesamtlösung für den Zentralraum Salzburg und umliegende Gemeinden mit Hausverstand unterstützen sollten und damit sicher bei der Mehrheit der Bevölkerung auch ein ernsthafter Bürgermeister-Kandidat wären.



Erwin Stocker, Geschäftsführer i. R. der Robel Bahnbaumaschinen GmbH