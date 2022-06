Die Innenstadt sollte komplett für Autoverkehr gesperrt sein

Alle öffentlichen Garagen in der Innenstadt sollten als reine Bewohner-Garagen geführt werden. Es gibt kaum einen Grund, warum Autos von außerhalb in eine Garage in der Innenstadt fahren sollten. Meiner Meinung nach sollte die gesamte Innenstadt zwischen Mirabellplatz und Erzabt-Klotz-Straße, zwischen LKH und UKH und zwischen Neutor und Ende Linzer Gasse für den Autoverkehr komplett gesperrt werden. Die 45 Millionen (!) Euro für den Ausbau der Mönchsberggarage sollten für Parkhäuser an der Peripherie verwendet werden. Mit dem Obus ist es kein Problem, von draußen in die Innenstadt zu gelangen. In der Altstadt wieder den kleinen Stadtbus aktivieren und Schließfächer für den Einkaufsbummel installieren - dann ist man auch zu Fuß mobil und unabhängig.

Ich wohne am Stadtrand, arbeite in der Stadt und habe in den letzten 40 Jahren die Garage genau zwei Mal benutzt. Es war reine Faulheit. Ansonsten genieße ich es, alles mit dem Fahrrad zu erledigen oder bei besonders schlechtem Wetter im Obus zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen, schöne Dinge in unserer schönen Stadt zu beobachten, nicht im Stau zu stehen, überall aus- und einsteigen zu können und einfach flexibel zu sein. Und dazu noch etwas für die Umwelt, für meine Kinder und für mich selbst zu tun. Wo bleibt der Mut unserer Politiker/-innen?





Monika Sigl-Radauer, MA, 5020 Salzburg