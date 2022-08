Die Jungfrau Bernadette Lang heiratete Jesus

Die Zeugung von Nachkommen ist zwar wichtig, weil sonst die Menschheit aussterben würde, aber das "höhere Ideal" ist doch die Enthaltsamkeit. Diese Botschaft wurde am 15. August im Salzburger Dom verkündet, als mehr als tausend Teilnehmer/-innen die Hochzeit der Jungfrau Bernadette Lang mit Jesus miterlebten. Ich bin enttäuscht, fassungslos und schockiert. Sind wir als Eltern von vier Kindern - und die vielen anderen Mütter und Väter weltweit - vor Gott weniger wert und anerkannt als die Jungfrau Bernadette? Ich kann es nicht glauben. Ein Skandal, den die Bischöfe der Erzdiözese Salzburg aufgrund ihrer unverständlichen Entscheidung und Mitwirkung an diesem Drumherum zu verantworten haben. Danke an den Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung Heinz Niederleitner, der unmittelbar dieses Spektakel im Salzburger Dom in der aktuellen Ausgabe kommentiert und mit klaren Worten ablehnt.





Hans Riedler, 4040 Linz