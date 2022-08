"Ewige Jungfrau" bekam für Weihe große Bühne im Salzburger Dom

Ein Mitglied der Loretto-Gemeinschaft hat am Montag Jesus geheiratet. Kirchenintern führte der öffentlich ausgetragene Ritus zu heftiger Kritik.

Ein weißes Kleid, ein Ehering am Finger: So trat Bernadette Lang am Montag vor den Traualtar im Salzburger Dom. Das 31-jährige Mitglied der Loretto-Gemeinschaft erhielt dort die Jungfrauenweihe. Soll heißen, Lang entschied sich für ein katholisches Ritual, das nur sehr selten praktiziert wird: Seit Montag gibt es in Salzburg acht geweihte Jungfrauen. Die Weihe wurde von der Erzdiözese angekündigt, die Loretto-Gemeinschaft bewarb den Ritus wochenlang auf ihren digitalen Kanälen. Auch einen Livestream gab es aus dem Dom. Bernadette Lang selbst ...