Die Lokalbahn bleibt lokal

Auch der viel beworbene S-Link ändert nichts an der Tatsache, dass die Lokalbahn (www.slb.at) eine Sackgasse, ein Torso bleibt. Logisch und im Sinne der Euregio-Gemeinschaft (www.euregio-salzburg.eu) wäre eine Verlängerung von Ostermiething über die Salzach nach Tittmoning mit Anschluss an das bayrische Bahnnetz (ca. sieben Kilometer). In weiterer Zukunft erscheint auch eine Verlängerung von Lamprechtshausen zum Bahnhof Mattighofen (ca. 25 Kilometer) sinnvoll.

Diese Verlängerungen sollten dem Land Oberösterreich im Sinne der eigenen und der Salzburger Bevölkerung nahegelegt werden.

Für die Strecke nach Tittmoning stehen mehrere Fördertöpfe zur Verfügung, insbesondere von der EU. Auf diese Weise könnte die Lokalbahn länderübergreifend genützt werden und - bei durchgehend zweigleisigem Ausbau und kurzen Intervallen - tatsächlich einen Beitrag zur Verringerung des Individualverkehrs leisten.

Dr. Johann Beck-Mannagetta, 5020 Salzburg