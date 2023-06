Die neue Salzburger Landesregierung

Wer fürchtet sich vorm blauen Mann? Die ÖVP anscheinend nicht. Das könnte sich aber 2024 ändern, wenn Parteiobmann Herbert Kickl dank Unterstützung der ÖVP als Vize oder in ein anderes Amt in die Regierung einzieht. Aus seiner Sicht eine tolle Situation, braucht er sich doch nur in Bierzelten zu äußern, so kann er den Aufstieg der FPÖ erste Reihe fußfrei dank ÖVP und SPÖ belächeln. Die SPÖ übt sich in Selbstzerfleischung, die ÖVP sorgt für das demokratische Mäntelchen von Niederösterreich bis Salzburg.

Und wer ist daran schuld? Der Wähler, auch wenn mehr als drei Viertel nicht für die FPÖ gestimmt haben. Siehe Interview mit Dr. Wilfried Haslauer, SN vom 27. 3. 2023: "Es gibt viele, die ihre Enttäuschung heftig artikulieren, die mich aber nicht gewählt haben." Also selbst schuld!

Vielleicht passt dazu das von mir abgewandelte Zitat von Konrad Adenauer: "Was kümmert mich mein Geschwätz von vor der Wahl." Nach der Sie, Herr Dr. Haslauer, anscheinend keine andere Möglichkeit sahen als eine Koalition mit der FPÖ einzugehen. Doch es gibt immer auch eine zweite Möglichkeit: Sie hätten auch zurücktreten können, Ihrem plakatierten Anstand zu Ehren!

Richtig, an der Sache hätte sich vielleicht wenig geändert, aber Sie wären sich treu geblieben.



Willi Goldner, 5204 Straßwalchen