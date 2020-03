Die Pendler brauchen Hilfe

Ich verstehe nicht, dass es so schwierig sein kann, einen Weg zu finden, wie man den österreichischen Pendlern helfen kann. Wie wir in letzter Zeit gesehen haben, kann man mit unseren liebsten Nachbarn nicht vernünftig reden und Appelle bringen rein gar nichts. Daher sollten wir die Grenzen auch für einreisewillige Deutsche sperren.

Ich darf nicht nach München zu meiner Familie fahren, um meine Frau bei der Kinderbetreuung und der Pflege der Schwiegereltern zu unterstützen. Aber gestern blieb auf dem Seilbahnparkplatz vor meinem Haus ein Auto mit Münchner Nummer stehen. Eine junge Frau mit Kleinkind stieg aus und begab sich auf eine Bergtour auf das Zwölferhorn. Ja geht's denn noch?

Einseitige Grenzkontrollen gehören aufgehoben. Lkw und andere Lieferfahrzeuge dürfen ja passieren - scheinbar egal woher der Fahrer kommt -, damit die Versorgung in Deutschland gesichert ist.





Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen