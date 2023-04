Die "U-Bahn", eine Existenzvernichterin?

Die Geschäftsleute von der Ladenzeile in der Rainerstraße vor dem Hauptbahnhof fürchten um ihre Existenz, falls der S-Link gebaut wird, der ohnehin in dieser Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen wird, falls der Plan durchgeht, was der Großteil der Bevölkerung nicht will und nicht braucht.

Einige Politiker wollen sich ein Denkmal setzen und der Bauwirtschaft einen Gefallen mit enorm viel Ertrag machen. Ansonsten geht es dabei um gar nichts, außer Existenzen quer durch die Stadt - nicht nur am Bahnhof - zu vernichten! Übrigens, diese Multikulti-Geschäftszeile hat einen Branchenmix, den es in der Getreidegasse schon lange nicht mehr gibt.

Oder wie eine Leserbriefschreiberin meint, dass diese U-Bahn wenigstens als Luftschutzbunker dienen könnte, was in einer Stadt mit diesen Bergen mitten drinnen total obsolet ist. Die Betreiber tun ja jetzt gerade so, als wäre Hallein nur durch diesen S-Link erreichbar, was natürlich gar nicht stimmt und außerdem ist die Trasse von der Stadtgrenze über die Untersberg-Dörfer Anif und Grödig noch gar nicht "gegessen". Außerdem kommt dazu, dass dort viel Umwelt zerstört würde, was von den Grünen eigenartigerweise als Kollateralschaden abgetan wird. Höchst eigenartig!



5061 Elsbethen

Josef Blank,