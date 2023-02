Die Wahrheit über die Windkraft

Im Bundesland Salzburg gibt es Gott sei Dank noch keine Windräder. Nun ist es wieder ein heißes Thema. Mit Staunen muss man feststellen, mit welcher Dreistigkeit die Windkraft-Betreiber-Lobby der Bevölkerung beibringen möchte, wie ökologisch und ökonomisch diese Windräder sind. Laut Windmessungen erzeugt ein Windrad im Jahr ca.1700 Voll-Laststunden Strom. Ein Jahr hat aber 8760 Stunden.

Es ist beschämend, wie hier mit Mutter Natur umgegangen wird: Pro Windrad mehr als zweitausend Kubikmeter Aushub, danach Befüllung mit Stahlbeton; pro Windrad ca. zweitausend Quadratmeter Bodenversiegelung; Zufahrtsstraße mit 80 Tonnen Nutzlast; Ableitung zum nächstgelegen Umspannwerk.

Ökologisch gesehen wird mit dem Bau von Windindustrieanlagen an der kleinsten Schraube gedreht. Es ist darauf zu achten, dass mit dem Ausbau von alternativen Energiequellen nicht genau das zerstört wird, das man eigentlich bewahren möchte. Windräder dienen nur zur Gewinnmaximierung und verschandeln unsere noch zum größten Teil intakte Naturlandschaft. Die Windkraft-Betreiber-Lobby verdient sich eine goldene Nase auf Kosten der Allgemeinheit. Wir alle zahlen den Ökostrombeitrag, aus diesem Topf bekommt die Windkraft-Betreiber-Lobby die Förderung. Wir alle zahlen deren Profit.

Verständlich, dass der Geschäftsführer der IG Wind laut SN-Bericht vom Mittwoch, 9. 1. 2019, selbst an der Strombörse handeln und statt 13 Jahre 20 Jahre Förderung beantragen möchte. Und an den Standorten, wo weniger Wind bläst, mehr Förderung. Also weniger arbeiten, mehr Lohn.

Manche Politiker (LR Dr. Schwaiger, ÖVP) wollen die Landesumweltanwaltschaft abschaffen, um die UVP-Verfahren schneller abwickeln zu können und unterstützt diese Vorgangsweise gegen den Willen der Bevölkerung und Natur schützenden Organisationen. Dies zu Gunsten der Windkraft-Betreiber-Lobby ohne Rücksicht auf unsere schöne Naturlandschaft und Bergwelt. Daher ein klares Nein zu Windrädern in alpiner Bergwelt.



Matthias Prodinger, 5582 St. Michael