Drei Bäume vor dem Fenster

Ein kleiner Blick aus dem Fenster: Ich sehe sogar vier Bäume. Das war vermutlich der Grund, warum ich vor ein paar Jahren verklagt wurde. Nach drei Verhandlungen glücklich gewonnen, der Rasen war keiner, damals schon ausgetrocknet, nicht versumpft ...

In meiner kleinen Wohnhausanlage sind 50 Prozent aller Bäume umgeschnitten worden, ein Gutteil der Gärtchen dann mit giftigen Rollrasen versiegelt und für 80m2 ein Roboter installiert. Alle neueren Bauten in der Umgebung haben gekachelte Vorgärten wie im Badezimmer, dafür steht das Protzauto trocken. So gehen wir im Allgemeinen mit der Erde um, diese Flächen werden allerdings für die tägliche Versiegelung nicht gerechnet (nur die öffentlichen), es werden also viel mehr als die täglichen 16 Fußballfelder pro Tag sein. Hier wären doch die Gemeinden gefragt. Aber die Bürgermeister haben noch andere Sorgen.

Soweit mein kritischer Blick, wie die Bevölkerung mit der Erde und dem Wasser umgeht, noch immer.





Ing Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau