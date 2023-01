Du glückliches Österreich

Als gelernter Österreicher ist man vieles mittlerweile gewohnt. Grundsätze wie "gleich ist nicht gleicher", "Geld hat kein Mascherl", "ein unglaublicher Skandal ist beim anderen eine soziale Irritation", "Korruption ist nicht gleich Freunderlwirtschaft", und so weiter.

Wenn dann alles wieder viel zu viel wird, ja dann beschließt man schnell das "strengste Korruptionsgesetz" der Welt und alles ist wieder im Lot. Denn das noch so schärfste Gesetz der Welt ist nur so viel wert, soviel es auch umgesetzt wird. Und da glaube ich als geübter Österreicher, dass wir bald wieder den nächsten Skandal haben werden, wo man sich fragen wird, wie konnte das nur passieren?

Aber es gibt ja zusätzlich noch die berühmten U-Ausschüsse, welche offensichtlich mehr einer Bühne für politischen Aktionismus dienen als der Sache selbst.

Tu Felix Austria!

Michael Horvath MA MBA, 5101 Bergheim