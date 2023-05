Wer von U-Bahn spricht, hat das Konzept nicht verstanden. Wenn die S-Bahn von Oberndorf, von Straßwalchen, von Golling und von Hallein-Rif-Niederalm durch die Stadt geführt wird, verringert sich ein Hauptstauverursacher, der Pendlerverkehr.

Wenn dann mehr Linien durch die Stadt geführt werden, verkürzen sich die Wartezeiten. Zahllose Städte werden so entlastet, deshalb wird es in Salzburg genauso funktionieren. Vermutlich wird damit auch das Obus-Netz besser angenommen werden. Der Ausbau wird viele Jahre in Anspruch nehmen. Irgendwann sollte man einmal anfangen. Wenn der Bund für die Hälfte aufkommt und der Ausbau zum großen Teil wiederum in die Salzburger Wirtschaft einfließt, ist das ein "Boost" für das Land Salzburg und eine wichtige Maßnahme für eine Klimaverbesserung.





Wolfgang Wachter, 5020 Salzburg