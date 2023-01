Ein Gesamtkonzept für den Verkehr

Zur S-Link-Wertschöpfungsstudie: Wir brauchen ein nachhaltiges Gesamtkonzept für den Verkehr und nicht wieder eine Teillösung, die noch dazu für die Stadt mit der U-Bahn-Lösung ein unkalkulierbares Risiko ist und eine hohe Verschuldung von Stadt und auch Bund bedeutet. Noch dazu wird nicht an die Folgekosten gedacht.

Schon in München waren diese wegen des schwierigen Untergrunds hoch und in Salzburg wird es durch den noch schwierigeren Untergrund sicher kostenintensiver. Wir brauchen das Geld wirklich im Sozialbereich, in Pflege, Bildung und Umwelt und keine hohe Verschuldung nur aus diesem Bereich.

Wir sind keine Millionenstadt und brauchen zukünftige ökologisch sinnvolle Konzepte, die finanzierbar sind. Warum wird z. B. nicht über eine oberirdische Variante oder über ein Seilbahnsystem weiter nachgedacht bzw. evaluiert? Warum geht in Salzburg nicht, was uns andere Städte vormachen? Die U-Bahn jedenfalls kommt viel zu spät und ist mit der jahrelangen Baustelle eine extreme wirtschaftliche und ökologische Belastung für die Stadt.

Ich warne vor einer U-Bahn ohne ein gesamtes Verkehrsgutachten mit Kosten- und Umwelttransparenz. Ein Auftragsgutachten wie dieses bringt keine Kostenwahrheit. Mobilität wird sich in zehn Jahren technisch verändert haben und was könnten wir mit dem Geld Sinnvolles und schon technisch Mögliches stemmen?



Alexander Fuchs, Unternehmer, e. a. Stadtrat a. D. von München, u. a. Mitglied U-Bahn-Ausschuss, 5020 Salzburg