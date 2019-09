Ein günstiges Einzelticket für alle

Zum Leserbrief "Stellungnahme zu den Verkehrstarifen" im SN-Lokalteil vom 7. 9. 2019: Danke für die Information, dass man ein Busticket in der Trafik günstiger erhält. Das wusste ich gar nicht. Nach ersten Recherchen gibt es das nur in der Stadt. Macht auch Sinn, denn auf dem Land brauche ich wahrscheinlich erst einen Bus, um überhaupt zu einer Trafik zu kommen.

Aber auch auf dem Land sind die Preise für den Bus beim Fahrer, auf Kurzstrecken-Einzelfahrten, fragwürdig hoch. Daher würde ich doch dringend raten, die Bezahlmöglichkeit im Bus zu erleichtern, damit der Busfahrer weniger damit aufgehalten ist, statt die Busfahrt dort zu verteuern, wo jeder normale Mensch auf dem Land seine Buskarte für Einzelfahrten kauft. Gerade auch Alte und Kinder werden die Karte eher nicht online kaufen. Wie wäre es mit anderen Tarifen, die einfacher zu bezahlen sind? Etwa ein Einzelfahrt-Ticket um einen Euro in einer Region und um zwei Euro für zwei Regionen?

Schön übrigens, dass die Fahrten in der Region für Dauerfahrer etwas günstiger werden. Aber jemanden, der bereits ein Auto hat, wird das sicher nicht zum Umsteigen bewegen. Denn der muss ja eh sein Auto abzahlen. Für die ÖBB dann nochmals zahlen ist da oft nicht drinnen. Ob die Klimawende so gelingen kann? Und dass die einen viel mehr als die anderen zahlen müssen und man sich umständlicherweise jedes Jahr im Voraus eine Vorteilscard kaufen muss, um zu vergünstigten Einzelfahrten zu kommen, halte ich für diskriminierende Abzocke und für einen unsinnigen, bürokratischen Aufwand. Wieso nicht endlich unbürokratisch und gleichberechtigend für alle denselben günstigen Preis machen?





Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt