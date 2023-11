Antwort der S-Link-Projektgesellschaft auf den Leserbrief "In welchen Abständen wird der S-Link verkehren?" vom 20. 11. 2023:

Auf der Stammstrecke des S-Link wird mit einem 7,5-Minuten-Takt in der Innenstadt geplant. Die Bahnstrecke ist so konzipiert, dass bei steigendem Bedarf und der Einbindung weiterer Strecken in der Stadt in der Zukunft technisch sogar ein 2-Minuten Takt möglich ist.

Albert Greinmeister, Projektleiter S-Link