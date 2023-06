Ein Quantensprung wäre die Messebahn

Im Zuge der S-Link-Diskussionen ist es um das Projekt Messebahn beängstigend ruhig geworden. Eine Schienenabzweigung von der bestehenden Salzburger Lokalbahn zu den großen Parkplätzen um das Messegelände wäre, im Vergleich zur derzeit veröffentlichten S-Link-Milliardenschätzung, zu moderaten Kosten und in kurzer Bauzeit möglich. Die Messebahn hätte enorme Vorteile, weil Reisebustouristen und Tagesausflügler bereits am Stadtrand abgefangen werden könnten. Mit der Messebahn könnten die Besucher komfortabel in die Stadt befördert werden. Damit würde der auf die Stadt zuströmende Verkehr beträchtlich reduziert.

Warum das Projekt Messebahn bei den derzeitigen Diskussionen ausgeklammert wird, sollte hinterfragt werden.



Erwin Krexhammer, 5020 Salzburg