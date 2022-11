Erinnerung an einen Rock-Barden

Man fühlt sich wieder ein wenig in die Jugendzeit zurückversetzt. Und an das damalige Musikgeschehen. An die ORF-Sendung Spotlight mit Peter Rapp, wo die aktuellen Pop-Größen präsentiert wurden. Damals natürlich auch mit dabei die Gruppe Nazareth. Mit ihrem charismatischen Frontmen Dan McCafferty, der jetzt verstorben ist. Bekannt geworden durch seine unverwechselbare rau-röhrige Stimme. Und besonders drei Lieder sind uns bis heute im Ohr. Der fetzige Rocksong This flight tonight, sowie Love Hurts und später Dream On.

Letztere beiden Lieder haben an Aktualität nichts verloren und werden heute noch oft und gerne gespielt. In späteren Jahren versuchte sich der alternde Dan McCafferty nochmals mit Soloauftritten, aber da war seine Stimme schon sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Jedenfalls war er einer der ganz Großen in der Rock- und Popszene der siebziger und achtziger Jahre.

Andreas Stemberger, 9962 St. Veit