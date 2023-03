Es braucht mehr als Blümchen am Frauentag ...

Ich habe mir gerade überlegt, dass doch bekannt sein dürfte, dass 100 Prozent der Menschheit von Frauen geboren werden? Was wäre denn, wenn die Frauen beschließen, dass sie sich das nicht mehr antun? Dass sie zwar die nächsten Pensionszahler zur Welt bringen und großziehen, aber dafür noch bestraft werden. Sich noch vorwerfen lassen müssen, doch nur Teilzeit zu arbeiten, wo sie doch erst ermöglichen, dass die Männer Vollzeit arbeiten können und die ganze unbezahlte Vollzeit-Arbeit nebenbei schupfen. Dass sie jede Menge Geld für Fremdbetreuung ersparen, sei es für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige? Dass sie vielleicht lieber die Verantwortung dafür selbst übernehmen wollen, statt es fremden Leuten zu überlassen, wie die Kinder oder alten Leute betreut werden? Warum ist es so toll, ein Kind zur Welt zu bringen und es dann so bald wie möglich "auszulagern"? Damit die Wirtschaft brummt und andere Leute mit meiner Arbeitskraft viel Geld verdienen können? Ich denke es ist allerhöchste Zeit das System zu ändern, statt immer wieder von den Frauen zu verlangen, sich an ein untaugliches Lebensmodell anzupassen! Und dann dürfen sie für ein paar Blümchen am Frauentag dankbar sein?

Erika Hacker, 4150 Rohrbach