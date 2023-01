Wir brauchen Bewegung und Action! Und nicht nur in der Itzlinger Au, wo seit Jahren und Jahrzehnten Kinder aktiv Rad fahren, Bewegung machen, wo Freundschaften entstehen und eine Verbindung zur Natur geschaffen wird.

Wir brauchen Bewegung in der Politik. Es braucht eine klare Entscheidung für die BMX-Strecke in der Itzlinger Au. Unsere Kinder und auch wir Erwachsene und Eltern brauchen Plätze wie die Itzlinger Au. Es braucht nicht mehr Beton. Es braucht Natur und Abenteuer.

Lasst uns die BMX-Strecke und Schluss mit dem Hin und Her. Klare Entscheidung für die Bevölkerung!



Alexander Peterlik, 5020 Salzburg