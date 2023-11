Es geht um die Durchbindung der Stadt

Die Bürgerbefragung zu S-Link steht vor der Tür. Zwar erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit dieser Befragung nicht und ich glaube, hier wird viel Geld sinnlos vergeudet. Außerdem glaube ich, dass der großen Mehrheit der Abstimmungsberechtigten die Expertise fehlt, ein solches Projekt mitzuentscheiden. Da gilt es den Verantwortlichen in der Politik sowie den Experten zu vertrauen.

Dennoch richte ich einen Appell an all jene Abstimmungsberechtigten, die verstanden haben, dass der S-Link ein Projekt ist, das in die Zukunft weist.

Hier geht es um eine zukunftsweisende Verkehrslösung für die Region!

Mein Appell richtet sich an all jene Abstimmungsberechtigten, die verstanden haben, dass der S-Link nicht den innerstädtischen öffentlichen Verkehr ersetzen will, sondern eine rasche Durchbindung durch die Stadt in die Umlandgemeinden gewährleisten will.

Bitte gehen Sie hin und stimmen Sie mit "Ja"!

Rosemarie Grabner, 5400 Hallein