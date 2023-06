Es wurden ein beschämender Fehler gemacht

Beschämend und unvorstellbar, da gibt's nichts zu beschönigen. Für jeden kleinen Funktionär, der schon einmal als Beisitzer einer Wahl teilgenommen hat, ist der Ablauf dieser Wahl zum SP-Parteivorsitzenden unbegreiflich und unfassbar. Nur, bei aller Peinlichkeit, Andreas Babler kann mit dem Geschehenen, nicht in Verbindung gebracht werden.

Es wurden Fehler gemacht, aber es wurden weder Festplatten geschreddert noch Steuergeld veruntreut und auch nicht versucht, unser Land an Oligarchen zu verscherbeln.

Andreas Babler wurde durch mangelnde Sorgfalt der Wahlkommission sein politisches Momentum genommen und damit der Start als Vorsitzender der SPÖ erschwert. 19 Personen gehörten der Wahlkommission an, nur die Wahlleiterin trat als einzige als logische Folge zurück.







Ferdinand Pay sen., 4470 Enns