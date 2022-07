Es zählen die abgegebenen Stimmen

In einer Demokratie zählen die abgegebenen Stimmen. Wie die schweigende Mehrheit abgestimmt hätte, wird von der unterlegenen Minderheit gerne im eigenen Interesse interpretiert. Die Fahrzeuge in der Innenstadt stören mich auch, diese könnten auch jetzt schon in den Altstadtgaragen parken, Plätze sind genug vorhanden. Vor einigen Jahren wurde eine U-Bahn vom Bahnhof zum Markusplatz in Venedig angedacht, das hätte die Probleme der Stadt nicht gelöst.

Parkraumbewirtschaftung und U-Bahn haben den individuellen Pkw-Verkehr in Wien nicht erkennbar reduziert, wirkliche Veränderungen brachten die Fußgängerzonen.



Dr. Michael Lang, 5020 Salzburg