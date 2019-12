Fahrrad fahren ist kein Vergnügen in Salzburg

Die Stadt schmückt sich seit Jahren mit dem Zusatztitel "Fahrradstadt". Wahr ist vielmehr, wir haben hier nur an den beidseitigen Salzachufern und an ein paar ihrer Zubringerbächen richtige Radwege, ca. 80% sind nur aufgepinselte Striche und Strichlein, welche im günstigstem Falle einige Wochen sichtbar sind, weil sie von darüber rollenden KFZ-Reifen ab radiert werden. In der kalten Jahreszeit wird auf diesen Spuren auch gerne von den Schneepflügen der Schnee abgelegt, so kommt es auch zusehends zu der Unsitte, dass immer mehr Radfahrer unerlaubt den Gehsteig benutzen. Also Rad ahren ist, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, in der Stadt Salzburg kein Vergnügen. Und die Alternative ist per Pedes, mit dem PKW steht man halt im Stau, eine schöne Auswahl.

Zu den öffentlichen Verkehrsmittel ist außer deren Unpünktlichkeit nur zu sagen: "manches ist verwirrend".

In einer Meldung in einer November-Ausgabe der SN war zu lesen, dass ab 1.1.2020 auch die eine Station außerhalb der Kernzone also von Liefering bis Freilassing nun auch mit dem Kernzonen Ticket ohne Aufzahlung zu befahren ist. Laut einer Auskunft welche ich mir beim Salzburger Verkehrsverbund holte gilt dies aber nur für die "myRegio Jahreskarte" und nicht für ein ermäßigtes im Vorverkauf erhältliches Einzelticket, z.B. mit ÖBB Vorteilscard. Also, komplizierter geht´s nimmer.

Horst Wizani, 5023 Salzburg