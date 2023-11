Fakten zum S-Link

Die Argumente pro und kontra S-Link prallen aufeinander. Dabei wäre es so einfach, Fakten darzustellen:

Die hauptsächlichen Bewegungen, individuell und mit Öffis, sind von der Peripherie ins Zentrum, wobei als Ziele Hauptbahnhof, Mirabellplatz, Hanuschplatz, Nonntal (Uni) und Altstadtgarage gelten. Alle Ziele außer der Garage liegen auf der Achse S-Link. Durchmesserlinien werden als Quell- und Ziellinien auch nur zum Erreichen der Zentrumspunkte genutzt. Derart lange Linien erzeugen nur Verspätungen oder bei Zeitausgleichs-Haltestellen unnützes Sitzen im stehenden Bus.

Erfahrungen zeigen, dass von oberirdischen Öffis bei Erreichen einer unterirdischen Linie sofort umgestiegen wird, da oberirdische Öffis genauso im Stau stehen wie der Individualverkehr. Daraus lässt sich ableiten, dass entlang der S-Link-Strecke der oberirdische Öffi-Verkehr massiv ausgedünnt werden kann, die Linien dienen als Zubringer zu den S-Link-Stationen.

Und siehe da: Oben wird Platz, der sinnvollerweise nicht mehr dem Auto zur Verfügung gestellt werden soll, sondern tatsächlich als Begegnungszone dienen kann. Für die Verdichtung des Zubringerverkehrs werden Kapazitäten frei.

Diese Erkenntnis war bereits in den 1980er-Jahren Basis für die Bemühungen, den Verkehr in der Stadt in den Griff zu bekommen, an den grundsätzlichen Parametern dürfte sich nichts geändert haben. Dass der Verkehr in der Stadt sich derart negativ und belastend entwickelt hat, liegt auch daran, dass übergeordnete Verkehrskonzepte nicht verwirklicht werden konnten. Wie z. B. ein mittlerer Ring: Schumacherstraße - Zillertalstraße - neue Salzachbrücke - Erzherzog-Eugen-Straße - Bahnhof - Kapuzinerbergtunnel - und eine Verbindung im Süden nach Maxglan. Wer war schuld daran? Immer irgendwelche Initiativen, die meist aus persönlichen Motiven heraus es zustande brachten, zukunftsweisende Projekte zu verhindern, und eine schwache Politik, die sich nicht dagegen zur Wehr setzte.

Ich hoffe nur, dass sich genug mündige Bürger bei der Befragung in Bewegung setzen und der Politik auf die Sprünge helfen.

Ing. Wilfried Pfitzer, 5026 Salzburg