Finden sich Firmen für Umweltaktion?

Zu "Stadt Salzburg braucht mehr Geld für neue Bäume": Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Ford Motor Company hat Ford Austria in Zusammenarbeit mit dem Magistrat Salzburg (Herrn Machart) für jeden Mitarbeiter in Österreich 2003 einen neuen Baum gepflanzt. Sie stehen zum Teil am Almkanal bzw am Kreisverkehr bei der Steiner-Schule. Für jede Pflanzung wurde an die Mitarbeiter/-innen eine Urkunde mit Lageplan übergeben. Die Kosten für die Bäume wurden komplett von Ford Austria übernommen.

Es sollten sich, nach nun 20 Jahren, doch auch andere Firmen für eine solche Umweltaktion finden.



Helmut Schwinger, 5020 Salzburg