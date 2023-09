Stadt Salzburg braucht mehr Geld für neue Bäume

Ersatzpflanzungen für Bäume werden nun aus dem Klimafonds der Stadt finanziert. Im Zuge von Straßenbauten sind im Vorjahr nur 18 neue Bäume gepflanzt worden. Kritik gibt es dafür von den Neos: "Die Entsiegelung ist zu teuer und zu langsam."

Bei dem Sturm am 12. August wurden in der Stadt Salzburg 54 Bäume auf öffentlichem Grund entwurzelt. Im Stadtsenat wurde am Montag einstimmig beschlossen, für die Ersatzpflanzungen 50.000 Euro aus dem Klimafonds der Stadt zur Verfügung zu stellen. Damit gehen ...