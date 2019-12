Folgende Idee wäre zu prüfen ...

Wie in den SN am 23. 10. 2019 berichtet, möchte die Gemeinde Grödig zwei neue Autobahnanschlüsse bei der Eichetstraße und bei der Moosstraße realisieren. Vielleicht könnte man folgende Idee prüfen:

Tieferlegung der bisherigen Autobahn (wie in Liefering) und Errichtung einer Begleitfahrbahn über der bestehenden Autobahn. Damit würde weniger Grünland verbraucht werden, der Durchzugsverkehr würde unterirdisch verlaufen und der lokale und langsamere Verkehr würde darüber an der Oberfläche laufen. Die Auf- und Abfahrt würde am derzeitigen Knoten Süd stattfinden. Mehr Ideen und begleitende Maßnahmen kommen sicher auch noch.

Matthias Sturm, 5020 Salzburg