Folgt wirklich eine Aufarbeitung?

Derzeitige politische Entwicklungen führen dazu, dass sich GECKO auflöst. Wissenschaftsskepsis wird angesichts manch fragwürdiger Entwicklungen während der Corona-Pandemiezeit hinsichtlich heutiger Kritiken Bürgern und Bürgerinnen vorgeworfen. Der Niederösterreichische Versuch, zumindest teilweise Unrecht aufzuarbeiten, wurde von einer Journalistin, der früheren Parteiobfrau der Grünen und einer früheren Gesundheitsministerin als nicht gesetzeskonform beklagt. Dazu nicht fehlen durfte der Kommentar unserer Verfassungs- und Europaministerin. Wo waren denn diese Damen, als es den Grundrechten von uns allen teilweise an den Kragen ging und Impfunwillige fast wie Verbrecher/-innen behandelt und diffamiert wurden? Werden wir hinsichtlich Klimawandels-Weltuntergangsstimmung gleichfalls "vorgeführt und abgezockt"? Will die EU die thermische Sanierung aller älteren Gebäude bis 2030 auf Kosten der Eigenheimbesitzer/-innen und -erbauer vielen unseren Bürgern "umhängen"? Es sei daran erinnert, wie teilweise viele fast neuwertige Autos aufgrund der sprunghaften EU-Abgasnormverschärfungen in andere Staaten verschoben, nicht wenige unserer Bürger damit finanziell arg belastet und Ressourcen vernichtet wurden. Wo blieb die drastische Klimaerfolgswende? Wie absurd, dass diese in anderen Ländern immer noch gegebenenfalls fahrenden Autos die Abgase über die Luft unter anderem auch zu uns verfrachten. Vielleicht will man entsprechende Windrichtungen, wie auch die Klimaentwicklungen "im ach so großen und fortschrittlichen Österreich" entsprechend steuern und diese eventuell grenzüberschreitend-schadstoffbelastete Luft mit CO²-Steuer belegen?



Kurt Höfferer, 6912 Hörbranz