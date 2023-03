Abwerzger sieht mit NÖ-Pakt Ende der ÖVP-"Kickl-Doktrin"

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sieht in dem schwarz-blauen Koalitionspakt in Niederösterreich ein Ende der "türkisen Kickl-Doktrin" auf Bundesebene vollzogen - das heißt der bisherigen Absage an eine Koalition unter einem FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl durch wesentliche ÖVP-Proponenten. Die NÖ-Koalition sei ein mögliches "Role-Model" für den Bund, wenn auch unter anderen Vorzeichen, nämlich mit einem freiheitlichen Bundeskanzler, sagte Abwerzger im APA-Gespräch.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Abwerzger sieht in NÖ-Koalition mögliches 'Role Model' für Bund