Gaisberg als Naherholung

Das immer wieder kehrende Chaos am Gaisberg wäre ganz einfach und mit wenig Aufwand zu lösen: Eine generelle Sperre für den Individualverkehr - natürlich mit Ausnahmen für Anrainer, Lieferanten, Einsatzfahrzeuge, Personen mit körperlicher Beeinträchtigung oder

Ähnlichem.

Der Gaisberg würde somit für die Besucher stressfrei mit Öffis, Fahrrad oder zu Fuß zum Genuss! Es wären nur ordentlich bewirtschaftete Parkplätze am Fuße des Gaisbergs und ein bedarfsorientierter Busfahrplan erforderlich. Und als i-Tüpfelchen könnte man die versiegelte Parkfläche auf der Gaisbergspitze in ein kleines Naturparadies zum Verweilen verwandeln! So einfach ginge es!



Renate Edlmair, 5301 Eugendorf