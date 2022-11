Gaisberg-Seilbahn: Noch ein Jahrhunderprojekt?

Nach dem total überflüssigen S-Link-Bauvorhaben nun ein weiteres "Jahrhundertprojekt", nämlich diese ebenfalls überflüssige Gaisberg-Seilbahn. Geplant ist, dass eine Seilbahn mit Achterkabinen stündlich bis zu 1600 Personen auf die Gaisbergspitze befördern könnte.

Ich war in den letzten Wochen ein paar Mal auf dem Gaisberg - mit dem fast leeren Bus - und habe es immer genossen, dass das relativ kleine Plateau nicht überlaufen war, was dann allerdings anders sein würde, denn dann wird es wirklich eng dort oben! Ob das im Sinne des geschützten Grünlands wäre, bleibt mir schleierhaft, wobei auch die Gastronomie eher überschaubar und das größere Wirtshaus bereits

geschlossen ist.

Dass sich der Landesrat Stefan Schnöll seine Meriten abholen möchte, ist mir völlig klar, weil er doch den Herrn Landeshauptmann Haslauer beerben will, was vielleicht nächstes Jahr noch nicht so weit sein wird, wenn Dr. Haslauer es vielleicht noch einmal wissen möchte.

Mein Rat an die Salzburger Landespolitiker: Bleibt auf dem Boden und vermeidet Höhenflüge, denn auch Ikarus ist erbärmlich abgestürzt!





Josef Blank, 5061 Elsbethen