Gaißau - der andere Weg

Viele Jahre nun schon dauern die Rettungsversuche für das Skigebiet Gaißau. Mit aller Gewalt will man dieses nicht immer schneesichere Skigebiet am Leben erhalten. Aber es ginge auch anders, wie beispielsweise der Dobratsch in Villach auch nach 20 Jahren Rückbau der Skilifte beweist.

Könnte man sich in Zeiten des Klimawandels nicht von den anderen großen Skiregionen abheben und mit ganz neuen, sanften Tourismuskonzepten die Region nachhaltig beleben? Entschleunigung, Wandererlebnisse, sanfte Mountainbike- und Skitourenregion, Blumen- und Tiervielfalt auf ungemähten Wiesen, Naturwälder, Wassererlebnis usw.

Bietet das nicht viel mehr Chancen vor den Toren einer Weltkulturerbe-Landeshauptstadt als vertechnisierte Almwiesen mit Schneekanonen und Beschneiungsteichen, untermalt mit der volkstümlich angehauchten Geräuschkulisse von Schirmbars und Après-Ski-Lokalen?

Liebe Gemeinden, macht es in Gaißau anders und denkt um, das ist wohl die einzig nachhaltige Chance für diese Region der Osterhorngruppe.



Dipl.-Ing. Michael Handl, 5161 Elixhausen