Gasteiner Tal braucht eine gemeinsame Lösung

Zufällig war ich vor Kurzem mit der Bahn in Hofgastein, weil die Übernachtung nach einer Veranstaltung in Salzburg-Stadt am verlängerten Wochenende um zwei Drittel billiger war als dort, die Anreise von 80 Minuten mit dem Klimaticket gratis. Die Unannehmlichkeiten kann ich zwar bestätigen, aber selbst als oft von solchen immer wieder Betroffene und Verärgerte bleibe ich überzeugte Öffi-Vielfahrerin, im Jahr ca. 20.000 km in der Freizeit. Ich hoffe, die Unternehmer im Gasteiner Tal sind schon vorbereitet, tun sich zusammen und organisieren einen gemeinsamen Abholdienst ohne Konkurrenzneid, der die Gäste möglichst komfortabel - und verlässlich - alle zwei Stunden vom Bahnsteig (!) in Hofgastein in ihre Unterkünfte bringt.

Auf Scotty findet man alle Verspätungen, um unnötige Wege zu sparen. Bei mir waren es am Nationalfeiertag 70 Minuten und außer mir ist um 22.30 Uhr nur eine junge Einheimische ausgestiegen, die dann noch so lieb war, mich samt Riesenrucksack und E-Scooter in mein Hotel 3,5 km entfernt zu bringen.

Haben die Hoteliers das bereits fast entschlafene Tal touristisch wieder zum Leben erweckt und Covid-Sperrungen überlebt, sollte das halbe Jahr mit ein paar Kleinbussen, die die größeren Hotels ja schon immer für Zahlungswillige bereitstellten, zu überstehen sein. Wenn sie aber die "Kleinen" nicht mitnehmen, wird das Tal wieder dahinsiechen: Nur mit Betuchten werden sie es nicht attraktiv erhalten, denn die Leerstände rundum machen die schönste Gegend trostlos und auch unsereins gibt im Urlaub Geld lockerer aus als sonst.

Also: Schnell gemeinsam unkomplizierte Lösungen finden und gemeinsam umsetzen für eine - hoffentlich - florierende Zukunft im Gasteiner Tal.

Hanna Halenka, 2721 Bad Fischau