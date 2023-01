Gemeindevertretungswahlen-Mitbestimmung und Mitverantwortung

Kontrovers läuft im katholischen Bereich die Diskussion um Mitgestaltungsmöglichkeiten. Angeregt durch die künftigen Gemeindevertretungswahlen 2023 im evangelischen Bereich zeigen sich

in der Vorbereitungsphase für die vielfältigen Aufgabenbereiche der Pfarrgemeinden in den Auswahlverfahren notwendige Kompetenzen, das Filterwahlrecht, notwendige Aus- und Fortbildung in einer Erwachsenenbildung, Betreuung und Begleitung sowie die Kommunikation in der Diaspora als Herausforderungen. Das Ehrenamt bedarf einer Förderung, eine kulturell-religiöse Kompetenz in einer pluralen Gesellschaft gehört gestärkt.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel