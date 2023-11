Generation Glückskinder

Wir, die Frauen und Männer, die in Österreich nach 1950 bis 1960 geboren wurden, sind wahrlich echte Glückskinder.

Wir sind aufgewachsen in einem stetig wachsenden Wohlstand, ohne Krieg und Zerstörung, in einem sicheren Sozialstaat. Wir mussten nicht hungern, hatten immer ein Dach über dem Kopf und es starben keine Kinder an Unterernährung, wie noch in den Jahren 1918 und 1919 in Wien.

Unserer Generation standen alle Bildungschancen offen. Viele Bauern- und Arbeiterkinder konnten in den 1970er Jahren Universitäten besuchen. Sozialer und ökonomischer Aufstieg war möglich. Viele aus unserer Generation konnten Eigenheime, ja sogar Zweitwohnsitze, durch ihre Arbeit und Leistung erwerben.

Jetzt genießen wir unseren finanziell abgesicherten Lebensabend und sind froh über ein exzellentes Gesundheitswesen in Österreich.

Es ist ein gutes Land und ich (Jahrgang 1958) empfinde große Dankbarkeit und bin stolz, in unserer wunderbaren Heimat leben zu dürfen.

Diese tollen Lebenschancen, die wir hatten, verpflichten uns, die Glückskinder-Generation, alles zu tun, damit es unseren Kindern und Enkelkindern keinesfalls schlechter ergeht als uns. Dafür bin ich jedenfalls bereit, einen Solidarbeitrag in finanzieller und ideeller Hinsicht zu leisten.



Mag. Günter-Josef Lentner, 1210 Wien-Stammersdorf